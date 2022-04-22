聯準會主席鮑爾明示5月會議很可能升息2碼，美債息彈升、隔夜美股主要指數全面大跌，周五香港恆生指數開盤重挫2%，目前跌幅收斂一半至1%，報20461.55點。國企股目前跌0.74%，為6910.91點。

美國股票監管機關對中概股再度出手，亦給港股帶來壓力，但Ａ股上漲助港股跌幅縮小。

美國證券交易委員會（SEC）公告將第五批中國企業列入「預定下市名單」，新一批被納入名單的17檔中概股包括知乎、理想汽車、瑞幸咖啡、貝殼找房、尚乘IDEA、百世集團、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比新能源和中網載線。此外，SEC將百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera等5檔中概股從「預定下市名單」轉列「確定下市名單」。

恆生科技股目前跌近2%，成分股普遍下跌，舜宇光學逆勢上漲1.5%，成為盤面上的亮點。小鵬汽車跌近5%，跌幅最大。理想汽車被美國列入預下市名單，股價跌近4%，稍早前一度跌逾7%。

中海油一度上漲近3%，其A股上市第2天盤中股價大漲10%，亮燈漲停。

博奕股全面走跌，多家賭場娛樂集團遭瑞銀調降目標價。銀娛下挫4.6%，金沙、新濠、澳博、美高梅跌逾2%，永利澳門跌逾3%。