五月報稅季節即將來臨，立委林楚茵質詢時問及，五區國稅局人員第3劑覆蓋率過低，財政部長蘇建榮今日表示，希望可以提升到8成以上。

蘇建榮今日到立法院財委會專案報告，根據林楚茵資料顯示，五區國稅局第3劑覆蓋率大約都是七成多，最低的是中區國稅具僅只有66％，面臨接下來民眾報稅，國稅局人員會與直接民眾接觸，尤其是年長者有數位落差而喜歡臨櫃報稅，很容易接觸風險，國稅局人員風險很高。

蘇建榮回應，五區國稅局第3劑施打率比全國還高，但是為了報稅安全，國稅局會做好全副武裝、防護措施；其次手機報稅功能改善和預約系統避免人群群聚。

同時蘇建榮希望第3劑覆蓋率可以到8成以上，目前還有半個月的時間，但是有一些人員因為打第2劑的時間較近，無法短期間內直接施打第3劑，這個原因也要考量進去。

各公股銀第3劑施打率覆蓋率則約6成，台銀是62％；土銀是64％；兆豐約65％；華銀約63％；合庫約61％；彰銀約63％；台企銀最高約68％。

雖然各公股銀行沒有面臨報稅季節的壓力，但也會與民眾接觸。蘇建榮表示，施打率高低與疫苗也有關係，會進一步宣導7月底之前提高到7成以上。