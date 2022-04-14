13日台灣本土個案來到744例，創下境內有史以來最高，更超過去年「校正回歸」的單日721例，到底接下來的聚餐或出遊計畫該不該取消，前台大感染科醫師林氏璧表示，符合2條件的人，就照計畫進行，不需要取消。

林氏璧(本名孔祥琪)在臉書PO文表示，今天的情況與去年PCR量能吃緊，單日535例已經完全不同，他指出，如今國人願意打疫苗的都打得差不多，第三劑覆蓋率也有一定數字，就算是不願意打疫苗的鐵齒派，口服和打針抗病毒藥已有準備，也能減少重症機率。

林氏璧說，指揮中心定調未來重點是減災，不是清零，但若不趁這個夏天備戰、迎戰，第二劑第三劑疫苗效力會逐漸消退，下一隻病毒株未必會更好。

林氏璧表示，近日收到許多詢問，不少人憂心疫情嚴重，接下來的聚餐、出遊計畫該不該取消。他回答，只要打完三劑疫苗，且是50歲以下沒重症風險的人，就照原計畫出遊，沒什麼特別問題，林氏璧也坦言「老實說，一兩個月後，搞不好更容易遇到病毒，現在還是相對比較少的時候」。

林氏璧呼籲，對病毒要有正確了解，保持心情穩定其實對免疫力相當重要，吃得健康睡得好，就能撐過這次疫情。