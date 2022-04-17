國內出現首例兒童感染新冠肺炎後的重症個案，引起社會矚目。台大醫院感染科前醫師林氏璧表示，和兒童相比，家中長輩更需要擔心；他引用英國統計，75歲以上長者，今年以來每周通報逾600人死亡，這還是在大量接種第3劑後的數字，可見疫情對老人家的威脅有多大。

林氏璧臉書分享英國今年以來的逐周（新冠肺炎）死亡通報數，85歲以上，每周有350至700人；75至84歲以上，每周達260至450人。他強調，隨著越來越多人被感染，「我們一定會看到重症和死亡」。

林氏璧認為，老人在英國已大量施打第3劑、又經數波疫情自然感染後，仍出現顯著死亡統計；反觀14歲以下孩童，在沒有全面施打疫苗的情況下，累計17人死亡。

「保護好老人家，守好年長者防線，是重症求清零目標下的最大重點」，林氏璧不諱言，花蓮疫情燒進安養之家，他非常擔心。

有鑑於台灣75歲以上的新冠疫苗接種率還有進步空間，林氏璧呼籲家長們別過度擔心小朋友，「他們是這波疫情中，相對最不需要操心的一群，好好照護自己，還有關懷家中或認識的長輩」。