國內今日新增4126例本土，另外增加10例中症及1例重症個案，10例中症患者年齡介於20至90歲之間，當中有6人沒打過疫苗，其中一名20多歲男性沒打疫苗，也沒有明顯肺炎症狀，但血氧下降，確診後中症。

指揮中心公布今日新增中重症案例。（圖／指揮中心提供）

重症則是一名60多歲女性，打過3劑疫苗，本身有高血壓病史，確診後出現抽搐、低血鈉、疑似敗血症等症狀，目前在加護病房使用氧氣面罩及瑞德西韋。