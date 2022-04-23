中重症今增11例 重症女打過3劑疑併發敗血症 14:042022/04/23 中時新聞網 楊雅婷 、中時、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今日增加10例中症及1例重症個案，逾半數沒打疫苗。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今日新增4126例本土，另外增加10例中症及1例重症個案，10例中症患者年齡介於20至90歲之間，當中有6人沒打過疫苗，其中一名20多歲男性沒打疫苗，也沒有明顯肺炎症狀，但血氧下降，確診後中症。 指揮中心公布今日新增中重症案例。（圖／指揮中心提供） 重症則是一名60多歲女性，打過3劑疫苗，本身有高血壓病史，確診後出現抽搐、低血鈉、疑似敗血症等症狀，目前在加護病房使用氧氣面罩及瑞德西韋。 社區風險增「當打第四劑」 醫：這族群確診不易再感染 累死一線小兵！沈富雄批陳時中無能 曝防疫重要8件事 #中症 #重症 #新冠肺炎 #台灣 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕症確診者暴增 雲林縣居家照護方案緊急上路 12:042022/04/23 生活 專責病房近滿載 柯：很快會用完 04:102022/04/23 生活新聞 社區風險增「當打第四劑」 醫：這族群確診不易再感染 10:392022/04/23 生活 病毒共存路不好走 醫曝1駭人數據：未來恐有60兒童亡 08:092022/04/23 生活 外送工會籲組國家隊 專送居家照護者 04:102022/04/23 生活新聞 至少一周 北市國高中停課 改採遠距教學 04:102022/04/23 生活新聞 本土傳破4000 嘉市＋9 嘉縣＋7 演唱會再＋1 13:192022/04/23 生活 美濃有確診足跡 粄條街不見人潮 04:102022/04/23 地方新聞 惠譽：台灣銀行業經營環境明年能轉佳 04:102022/04/23 金融．稅務 校外教學傳確診急喊卡「校方仍遭質疑」賈永婕：沒人希望做錯誤決定 11:192022/04/23 娛樂 今本土確診傳上看5千例 陳時中下午2時說明 11:302022/04/23 生活 本土劇男星PCR陽性確診 凌晨發文親吐身體現況 10:062022/04/23 娛樂 朱芯儀挺過6次化療將開刀竟爆與確診者同錄影 老公衛斯理吐實情 08:132022/04/23 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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