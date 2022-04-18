一名工程師在網路上分享，清明出遊被女友的2名閨蜜亂入，旅途中狂嫌棄他開的車太小，臨時起意在民宿烤肉，還硬拗他負擔所有的開銷，理由則是「工程師都是好野人」，讓他超傻眼。文章曝光後，不少網友示警原PO「物以類聚」的道理，若女友也與閨蜜同樣個性，建議趁早分手。

一名工程師男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名投稿，貼文內容指出，他與女友安排清明連假開車出遊，無奈女友事前曾在社群上發文放出風聲，引來2名閨蜜關注，最終閨蜜加入旅行，情侶出遊慘成4人行。

男網友續說，與女友閨蜜出遊不打緊，但2名閨蜜從坐上他的車就開始嫌棄，一路猛說，「怎麼不努力點，買大一點好一點的車」、「男生就該努力一點，不然怎麼娶我們家XX（女友名字）」、「你們不要這幾天打砲，會吵到我們」等語；閨蜜還起鬨要在民宿烤肉，要求他包辦烤肉的食材費用，理由則是「男生要大方點」、「竹科工程師好野人欸！計較什麼」，雖女友全程理智上線，在旁緩頰救火，但閨蜜堅持要佔便宜的嘴臉，讓他感受很差。

文章曝光後，不少網友看了直說慘，留言表示，「好沒禮貌沒家教的兩個人」、「勸你女友要跟這幾個閨蜜少聯絡，不然以後只會越來越誇張」、「我覺得她們不像閨蜜，比較像白吃（白吃白喝）」；還有網友點出物以類聚，倘若女友真當2人是閨蜜，建議原PO須留心觀察女友是否有相同思維，一有不對勁建議「快逃」，否則後患無窮。