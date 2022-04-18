小學生造句常讓家長哭笑不得，一名家長PO出國小兒的照樣造句，明明四張不一樣的題目，沒想到兒子竟能用一個萬用句型一招破解，貼文曝光後網友狂讚太聰明，直呼「當工程師的料」，還有人說「可以考慮當網路作家」。

這名家長在臉書社團《爆廢公社》PO出國小兒子的照樣造句，四張題目分別寫著「不單…還」、「不只…還」、「除了…之外」、「不但…還」四個句型，只見他竟全用「下雨」和「打雷」一招搞定。

從圖中可見，原PO的兒子在四個題目下分別寫道「今天不單下大雨，還打雷，真可怕」、「今天不只下大雨，還打雷，真恐怖」、「今天除了下大雨之外，還打雷，真是恐怖」、「今天不但下大雨，還打雷，真恐怖」，原PO一看忍不住問，我家兒子到底覺得下雨打雷有多恐怖。

貼文曝光後瞬間吸引5千多人按讚，網友紛紛回應「一款萬用」、「好聰明的孩子啊！」、「有才」、「萬用句闖遍各種造句題目，不怕錯字被扣分」、「他已經懂得如何在考卷上成功得分了」，有網友大讚「當工程師的料，同一個模組換個皮就好」，還有人說「可以考慮當網路作家，一件事情多種描述」。