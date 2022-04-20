五一勞動節將至，勞工權益引起關注，公職鐵飯碗可遇不可求，許多人都希望找到可以做到老的穩定工作，一名網友好奇詢問，除了公職以外，有什麼工作是能保證做到65歲的？內行人點名，外送員、保全、銀行、軍人這4大職業有機會。

這名網友在《PTT》表示，通過公職初考的年薪大約42萬，想知道台灣除了公職以外，還有什麼工作是能保證做到65歲的，而且年薪至少42萬以上？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「外送師，做到80歲都可以」、「自宅警備員，沒有退休年齡」、「台灣銀行、土地銀行，薪水還2倍」、「國軍士官」。

綜觀網友留言，不少人都認為外送員、保全、銀行、軍人這4大職業有機會能做到65歲，而且年薪42萬以上；此外，還有人建議「自己開店，還可以讓後代有退路」、「在比較有規模的大公司，只要不出大包，大多可以穩穩作」、「傳產上市櫃公司」、「醫師、藥師、教師」。

不過也有人指出，台灣過20年後會變怎樣都未知，沒有什麼是能保證的，只能保證自己的技能包，可以有多快、有多少優勢，才能比別人更容易找到好工作，而且職業消亡或興起都是一陣一陣的，想辨法讓自己不斷學習，才是能做到65歲的不敗方法。