行政院黨產會日前透過特定媒體，認定救國團為國民黨附隨組織，引用1973年國防部情報局長葉翔之「訪美工作報告」指稱救國團在威權時代曾於海外佈建「細胞」，對匪進行組織及思想鬥爭等，因與事實有誤，救國團謹澄清如下。

救國團指出，該份報告為葉翔之訪美工作報告，重點在基於反共復國為當時的國策，欲在美進行對匪鬥爭工作，救國團早期為隸屬國防部政府組織，配合政府政策協助相關工作，是當時救國團責無旁貸的任務。

此外，報告中談及國民黨中央海工會所派擔任留學生工作之人員，是由救國團介派，經救國團向資深同仁查證，均不知有這回事，然自報導中得知，工作人員係由海工會負責派遣，但請救國團介紹人員，可見救國團並非實質業務負責單位。

救國團澄清，關於黨產會指稱，救國團早年辦自強活動會要求學生「讀訓」，救國團前主任經國在1958年救國團工作會議中表示，「本團是堂堂正正的青年組織，不擔任情報與調查一類的工作，亦沒有絲毫不可告人之事。國家的利益是我們最高的利益，我們除了為國家的利益而奮鬥以外，再沒有其他的任何想法和打算。」

另外，救國團指出，前總統水扁也在2002年參加救國團團慶表示，「救國團在各方面的表現，受到社會各界普遍的肯定。寒暑假所辦的活動，即使到今天，依然在許多民眾的心中，留下非常美好的回憶。救國團的成就，以及無數工作同仁的犧牲與奉獻，絕對不會因為外在環境的改變，而被遺忘或抹殺，民眾內心的感受與肯定，更不會輕易被改變。」

顯見救國團對國家社會的貢獻，是有目共睹的，就連黨產會也曾表示，並不否認救國團曾有的豐功偉業。關於黨產會指稱救國團累積龐大資產，威權時期救國團受政府委託辦理許多活動，付出龐大人力物力，對國家、社會作出許多貢獻，救國團因付出勞務一點一滴合法累積的部分資產，加上義工的奉獻及社會的捐獻，怎會因為當時是威權時代，就要被悉數充公？

救國團合法成為人民團體後，靠自己努力獲取的收入，大部分作為公益之用，一些該由政府做的工作，救國團基於為青年服務的初心，至今亦仍全力支持，例如工讀、實習、清寒獎學金發放，及寒暑期大專青年社會服務隊等，在這民主時代，救國團靠自己的力量換取的資產，也是國家的嗎？這就是黨產會所謂的「轉型正義」嗎？

關於救國團青年活動中心，目前多是向政府簽約合法租用，政府若要收回，自可依法行政，救國團的立場很清楚，屬於國家的財產，政府要收回救國團樂於配合，但救國團70年來建立的清譽，絕不容許惡意誣衊。