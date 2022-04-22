1名網友在《爆廢公社2館》發文，直呼驚悚一瞬間，2名工人正在台8線117.4K中橫公路進行施工作業，一開始僅有小石頭掉落，突然一聲巨響，整座山直接崩塌，好險2名工人逃得快，避免憾事的發生，網友們紛紛在貼文下留言：「像那些無名英雄致敬！因為有你們我們才有幽美的中橫可以通行」、「真的不是開玩笑的，提高警覺注意安全」。

中橫公路土石崩塌 驚險影片曝 網：差點被活埋。（翻攝自爆料公社2館）

台8線117.4K中橫公路路段，山崩意外，驚悚一瞬間。（翻攝自爆廢公社2館）

原PO在臉書社團《爆廢公社2館》貼出1則影片，在台8線117.4K中橫公路路段昨21日，發生崩山意外，影片中可見，一開始僅有碎時掉落，1名工人拿著手機錄影，怎料轉眼間路面直接被土石掩埋，嚇得該名工人頻頻後退，地面冒起陣陣白煙，另1名工人從旁邊的圍欄爬出來，讓人直呼：「還好跑得快，差點就要被活埋」。

貼文一出不少網友驚呼：「這真的不是開玩笑的，提高警覺注意安全，施工人員萬事小心」、「工作人員。保重餒」、「衝出封鎖線啊」、「真慶幸自己騎的時候都安然無恙」、「慢一點就糟糕喔」、「像那些無名英雄致敬！因為有你們我們才有幽美的中橫可以通行」、「就算是逃命也堅持要拍」、「好險腳沒麻掉差點被活埋」。