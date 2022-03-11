彰基七期工程發生工安意外，造成死亡，彰化縣政府勒令停工。（吳敏菁攝）

彰化基督教醫院總院旭光西路對街擴院新建第七期大樓，中午發生工安意外，46歲施姓男子在地下2樓駕駛怪手，突然擋泥牆整片掉落，不偏不移被砸中活埋，一度沒心跳、呼吸，緊急送彰基，裝置葉克膜送至加護病房搶救，下午4點多家屬與主治醫師商討後，已決定將患者帶回處理後事。

彰化市彰基7期大樓，2020年連續發生4次陷落，滾滾泥漿和地下水不斷湧出，還傳出工人跌落，附近住戶擔憂地基崩塌，彰化縣政府一度勒令停工，還引起附近住戶拉布條上街頭，要求重視工程品質和公共安全。

彰基第7期醫療大樓，斥資48億元，計畫興建地上8樓、地下6樓，佔地1700坪，2019年10月動工，工期設定4年半；計畫作為質子中心治療癌症，歷經了地層陷落等波折，目前地下室已開挖，地面上鋼構也已架起，再次發生工安意外，彰化縣政府再度緊急勒令停工。

還原事故現場，擋土牆掉落得相當突然，轟得一聲巨響，在場工地工人都嚇到，施姓怪手司機被壓在土堆中，彰縣消防局緊急投入搶救。

彰基急診觀察室主任倪渟淵醫師表示，工人送到醫院的時候，沒有心跳、呼吸，初步發現頭部、軀幹都備砸傷，雙側肋骨都骨折，左側血胸，緊急裝置葉克膜和死神拔河，但情況危急，下午4點家屬決定將帶回處理後事。

彰化縣政府下午緊急勒令停工，進一步介入調查工安意外怎麼發生、釐清責任歸屬，再決定後續處置和裁罰。