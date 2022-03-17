就讀於沙鹿的1名日藉女大生，因多日未與遠在日本的家屬聯繫，家屬也無法聯繫上，擔心女大生安危，12日請學校教官協助報案。警方調查該女大生13日凌晨手機位置於台北市中山區，即時通報台北市警察局協尋；所幸女大生13日晚間，自行平安返回租屋處，14日正常到校上課，女大日本生母親得知女兒平安後，感謝教官及清水警方積極協尋，並稱台灣警察真的很認真。

警方指出，台中市清水警分局沙鹿所，接獲日籍女大生學校教官獲報案，警方立即與教官前往女大生租屋處查看，發現門未上鎖，且女大生未在房內，警方不敢大意為確保女大生人身安全啓動緊急協尋，立即調閱手機發話位置，並成立專責小組積極協尋女大生行踨。

警方調查，發現該女大生13日凌晨手機位置於台北市中山區，即時通報台北市警察局協尋，惟當時已深夜未即時尋獲，清水警方仍積極持續調閱相關資料，再次確女大生相關位置及訊息；同時，警方及教官並持續與女大生母親保持聯繫告知警方作為及安撫情緒。

警方表示，所幸女大生於13日晚間，自行平安返回租屋處，14日，並正常到校上課，女大生母親得知女兒平安後，感謝學校教官及清水警方的積極協尋。日藉女大生說，因假日即與朋友北上遊玩，忘了與日本的家人聯繫。

沙鹿所所長林雙鎮說，外籍人士或學生身處異鄉工作或求學，需要各方多加關懷及協助，民眾若發現外籍人士或學生有任何需要協助的人、事、物均可以撥打110向當地管轄之警政單位通報，警方將全力協助；警民合作打造安心宜居社區生活環境，共同建立治安友善通報網。