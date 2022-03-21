馬來西亞鍾姓女大生命案，橋頭地院於3月18日一審宣判，凶嫌梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身。橋頭地院21日說，死者的父母親跨海求償兩千萬元，父母親各求償1000萬元，包含喪葬費、撫養費、精神慰撫金等費用

關於死者的父母親跨海求償，將於裁定後移送民事庭，由民事庭法官開庭審理。

梁育誌於2020年10月底晚間對鍾姓女大生下手，他尾隨女大生後，以麻繩壓制她，隨後對她強制性侵，之後還對女大生的脖子套上繩圈，導致她窒息死亡。梁育誌之後將其屍體帶到高雄市阿蓮區的山區邊溝丟棄。