馬來西亞鍾姓女大生命案，橋頭地院於3月18日一審宣判，凶嫌梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身。橋頭地院21日說，死者的父母親跨海求償兩千萬元，父母親各求償1000萬元，包含喪葬費、撫養費、精神慰撫金等費用
關於死者的父母親跨海求償，將於裁定後移送民事庭，由民事庭法官開庭審理。
梁育誌於2020年10月底晚間對鍾姓女大生下手，他尾隨女大生後，以麻繩壓制她，隨後對她強制性侵，之後還對女大生的脖子套上繩圈，導致她窒息死亡。梁育誌之後將其屍體帶到高雄市阿蓮區的山區邊溝丟棄。
馬來西亞鍾姓女大生命案，橋頭地院於3月18日一審宣判，凶嫌梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身。橋頭地院21日說，死者的父母親跨海求償兩千萬元，父母親各求償1000萬元，包含喪葬費、撫養費、精神慰撫金等費用
關於死者的父母親跨海求償，將於裁定後移送民事庭，由民事庭法官開庭審理。
梁育誌於2020年10月底晚間對鍾姓女大生下手，他尾隨女大生後，以麻繩壓制她，隨後對她強制性侵，之後還對女大生的脖子套上繩圈，導致她窒息死亡。梁育誌之後將其屍體帶到高雄市阿蓮區的山區邊溝丟棄。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。