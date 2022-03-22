自稱中市大火受災戶求援獲捐1萬7 逃3年通緝犯身分曝光被逮

中市中興街大火造成6死6傷悲劇，1名莊姓男子自稱是未受安置的受災戶，向公益團體求助獲捐1萬7千元，沒想到，他公開露臉竟意外被爆出是涉2案通緝犯，基隆地檢署以他涉妨害自由罪已通緝3年，另涉毒品案也通緝中。警方21日循線南下在雲林縣虎尾鎮將他緝捕到案，今天解送基隆地檢署歸案。

29歲莊男日前向媒體出示契約資料，自稱他是中市興中街大火受災戶，卻未受社會局安置，因為已沒錢租屋、吃飯，而向公益團體求救，獲得捐款1萬7千元。

沒想到，莊男公開露臉，遭通緝身分也隨之曝光。據了解，他涉妨害自由案，在2018年被判刑拘役100天，基隆地檢署發布通緝已3年，另外，他在台中並涉毒品案，也遭通緝中。

台中市第一警分局大誠派出所接獲情資後積極查緝，查出莊男已南下嘉義，並又轉往雲林到友人住處，台中警方21日下午追到雲林虎尾鎮，將莊男逮捕回台中。

大誠分駐所所長陳年義表示，警方逮捕莊男時，他並沒有反抗，訊後，已解送基隆地檢歸案。

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