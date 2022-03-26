確診男曾搭高鐵到成功嶺懇親 11接觸者急採檢 17:132022/03/26 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市衛生局表示，今天接獲通知本土確診個案22688，是本國籍50多歲男性， 25日上午搭乘高鐵至中市後，由友人接送前往成功嶺懇親。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市25日有確診足跡，個案搭高鐵到成功嶺懇親，相關足跡已全面清消，掌握接觸者11人皆已安排採檢。（台中市衛生局提供／陳淑芬台中傳真） 中市25日有確診足跡，已完成清消，3月27日及28日將於烏日林新醫院開設快篩站，呼籲同時間有足跡重疊民眾前往篩檢。（台中市衛生局提供／陳淑芬台中傳真） 台中市25日有確診足跡！台中市衛生局表示，今天接獲通知本土確診個案22688，是本國籍50多歲男性， 25日上午搭乘高鐵至中市後，由友人接送前往成功嶺懇親，隨後，與家人一同搭乘高鐵返回北部，相關足跡已全面清消，掌握接觸者11人皆已安排採檢。 中市衛生局指出，經立即展開疫調掌握，接觸者11人皆已安排採檢。此外，3月27日及28日將於烏日林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊民眾前往篩檢。 拋出震撼彈！ 有信心贏盧秀燕 他宣布選台中市長 雲林再增2校停課 西螺農工進修部學生確診 文昌國小生和確診足跡重疊 #新冠肺炎 #台灣 #中市 #成功嶺 #懇親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王義川批台中市政停滯 黃子哲酸：四等局長怎麼好意思批評績優市長 17:262022/03/23 政治 2022誰來做老大》台中市長 中市長選舉打空氣戰 火力全開 04:102022/03/23 政治要聞 「他」宣布參選太震撼！港媒驚爆綠營台中派系殺成一片 13:202022/03/25 政治 台中港三井 OUTLET「激安買物祭」祭最低2折起優惠 25日起跑 14:132022/03/23 寶島 小巴駕駛恍神釀連環撞 巡邏警車車尾衰被撞凹 16:012022/03/25 社會 中市與家樂福合作職場體驗 助中高齡朋友就業 09:382022/03/25 寶島 中市價格指數座談會登場 預售資訊全都露 14:012022/03/24 區域情報-台中 國中排球JHVL 台中潭秀男排、雙十女排稱王封后 13:502022/03/24 寶島 前景看好！豐原轉運中心3月底招商 11:462022/03/25 區域情報-台中 提升疫苗覆蓋率「 這3類人」打疫苗中市加碼發500元現金 11:302022/03/23 生活 男子自稱大火受災戶求援獲捐1萬7 逃3年通緝犯身分曝光遭逮 20:262022/03/22 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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