中市25日有確診足跡，個案搭高鐵到成功嶺懇親，相關足跡已全面清消，掌握接觸者11人皆已安排採檢。（台中市衛生局提供／陳淑芬台中傳真）

中市25日有確診足跡，已完成清消，3月27日及28日將於烏日林新醫院開設快篩站，呼籲同時間有足跡重疊民眾前往篩檢。（台中市衛生局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市25日有確診足跡！台中市衛生局表示，今天接獲通知本土確診個案22688，是本國籍50多歲男性， 25日上午搭乘高鐵至中市後，由友人接送前往成功嶺懇親，隨後，與家人一同搭乘高鐵返回北部，相關足跡已全面清消，掌握接觸者11人皆已安排採檢。

中市衛生局指出，經立即展開疫調掌握，接觸者11人皆已安排採檢。此外，3月27日及28日將於烏日林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊民眾前往篩檢。