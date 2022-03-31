案23388足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄31日驚傳新增4例本土個案，50多歲男子到北部訪友時，搭上基隆染疫計程車、全程沒開窗還掏現金給司機被傳染。另一位30多歲母親26日到台中參與婚宴時與染疫者接觸，回家傳染給2名國小兒子，所幸學校、補習班師生採檢全為陰性。

基隆一名染疫計程車司機26日確診，曾到台中成功嶺懇親。台中喜宴案為3位民眾、30日確診，2人來自台北，1人是海軍168艦隊濟陽級軍艦士官，住基隆但在高雄工作，該群聚案感染源目前仍不明。

案23387為50多歲男性、24日曾搭高鐵到北部訪友，搭上染疫基隆計程車司機的車一路到高鐵站，全程沒開窗戶，還交付現金給司機，事發後居家隔離第6天居家快篩呈陽性，通報就醫，30日確診，當下無症狀，一名同行、同住家人檢驗呈陰性，密切接觸者檢驗也為陰性，社區傳播風險不高。

案23388為30多歲女性、26日到台中參加國家劇院一場婚宴，坐在第14桌女方同事桌，與確診者接觸後感染，當天回到高雄後傳染給兩位家中男童23493、23494，從CT值判斷剛發病，無症狀，30日連夜緊急採檢154位同校、同補習班師生全為陰性。市長陳其邁表示，預計31日10點半採檢完畢，根據風險確認匡列名單，同樣風險不高。

衛生局表示，據了解，案23388與先前海軍確診者並不認識，也沒坐在附近，但現場兩人是否有近距離接觸，仍待台中市府釐清。陳其邁表示，該校依照教育部規定，預防性停課10天。

陳其邁呼籲，春假南北移動勢不可擋，密閉空間內民眾一定要戴上口罩，進入公共場所一定要配合實聯制。

針對台北市長柯文哲南下高雄助選、唱歌沒戴口罩是否開罰，陳其邁表示，後續依程序辦理。