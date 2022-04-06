基隆市政府實施「全民防疫愛心篩檢」，昨天、今天分別在仁愛、七堵區發放快篩試劑，統計至今天中午，10人通報快篩陽性。市長林右昌表示，經PCR採檢，有8人陽性確診、2人陰性，衛生單位立即採取相關措施，整體計畫目前有助於找出社區不明感染源。

愛心篩檢計畫啟動，市府依人口數比例的10％配發至七個行政區。林右昌指出，目前本市重點群體、熱點社區、關鍵基礎設施人員、區里已完成一定比例發放，昨日傍晚陸續接到民眾通報快篩陽性電話，統計至今日中午為止，總計10人回報陽性，經PCR篩檢，有8人陽性確診、2人陰性。

林右昌說，昨天傍晚4人快篩陽性，PCR結果皆確診，其中1例為男性，在台北上班；另2例是同住女性友人，初步調查，與中正區某工地延伸社區群聚案有關；最後1例是市府女性同仁。

今天上午則有6人通報陽性，經PCR採檢，4例確診、2例陰性。林右昌表示，初步了解，第一例為男性，個案自述幾天前陪太太至醫院急診，當時篩檢為陰性，但這幾天身體持續感到不適，自行快篩陽性；1例為男性無症狀，日前曾到女友家中，因其家人確診，自行快篩陽性；另2例疫調中。

林右昌提及，快篩計畫執行有助於找出社區不明感染源，民眾若快篩陽性，市府會立即安排防疫計程車至篩檢站，從PCR採檢到報告出來、通知，平均花費2個半小時至3小時左右，非常快速；他認為，愛心篩檢專案對疫情控制非常有幫助，計畫將持續進行，同時觀察民眾反映，持續滾動式修正檢討。