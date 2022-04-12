台中東勢區新增共9例群聚感染案例，市長盧秀燕火速下令開設一個前進指揮所，兩個篩檢點。（台中市政府提供）

台中東勢區新增共9例群聚感染案例，市長盧秀燕火速下令開設一個前進指揮所，兩個篩檢點，共有176名市府同仁動員，也特別感謝慈濟醫院、部立豐原醫院、童綜合醫院火速調派醫護同仁支援，在東勢區的東新國小、客家樂活園區協助市民篩驗，至12日上午8點止，兩站共計篩驗1156市民，今日篩檢工作持續中。

東勢區自東新國小附設幼兒園新增確診者以來，一共累計9名案例，為避免疫情擴大，市長盧秀燕下令，火速調派前進指揮所至東勢地區進行篩驗，分別在東新國小、客家樂活園區協助市民；11日共調派176名市府同仁前往支援。

衛生局副局長兼任指揮官邱惠慈指出，前進指揮所短時間內，可確認病毒有無大規模擴散，並以確診案例為核心，周遭相關人士將採PCR檢驗，其他市民以快篩為主，若為陽性，即加驗PCR，台中自產生前進指揮所模式後，成效良好，也有助迅速了解疫情趨勢。

昨日前進指揮所共計篩驗1156市民，其中，東新國小共快篩405人，全部陰性，PCR採檢247人，2人陽性，245人陰性；客家樂活園區共快篩482人，全部陰性，PCR採檢22人，尚待結果出爐。