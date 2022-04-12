高市刑大傳員警家屬確診 5人快篩結果出爐 13:122022/04/12 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄刑大傳出有員警家屬確診。（洪靖宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府警察局刑事警察大隊傳出某偵查隊員警的家屬確診，刑大不敢大意。據了解，該名同仁與確診家屬在發病前曾經觸過，目前已經請假，另外4名同事也請假在家自主健康管理，5人快篩後都是陰性。 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 疫情燒進政院 居家照護管理指引 近期公布 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #市刑大 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 10:242022/04/12 政治 疫情爆炸 政府高層別趴趴走 04:102022/04/12 時論廣場 本土疫情襲擊國軍 74官兵染疫 04:102022/04/12 生活新聞 亞大生為愛送餐確診 女友未戴罩罰20萬 04:102022/04/12 生活新聞 影／男衝撞警逃逸 自撞貨車受困遭逮 追捕畫面曝 10:222022/04/12 社會 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果 09:382022/04/12 政治 影／酒駕男心虛逃逸害警燙傷 正義哥助制伏 10:452022/04/12 社會 花蓮市明義國小驚傳3人確診 緊急宣布停課至21日 06:082022/04/12 生活 廖國棟PCR陰轉陽確診？陳時中6字回應 10:472022/04/12 政治 香港媒體人被捕 記協憂新聞自由受損 04:102022/04/12 焦點新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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