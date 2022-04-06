小琉球疫情持續升溫，屏縣府在確診者足跡急清消。(屏縣府提供)

清明連假結束後，小琉球疫情持續升溫，有旅客上島旅遊後被採檢確診，一處民宿業者為求慎重起見，自行購買家用快篩試劑檢測陽性，除第一時間通知衛生局外，也請住宿旅客暫離現場，避免遭到傳染；但外傳有接觸者至隔日凌晨才搭船至本島，為此屏縣府急澄清，由於救護船每趟航程結束都要消毒，沒有耽誤一事。

屏縣府指出，北部情侶確診案號「25149」、「25150」，2人於4月1日至4日至小琉球旅遊，4日離開小琉球轉往嘉義，5日篩檢確診後通知小琉球民宿業者，業者自行購買家用快篩試劑檢測陽性，當天下午4時隨即通知縣府衛生局，衛生局請民宿主人及房客不可移動，留在房內勿與人接觸，等候通知安排採檢。

但因連假期間眾多遊客前往小琉球遊玩，縣府衛生局接獲其他縣市通知，有臨時被外縣市匡列者進入琉球，必須安排採檢及隔離事宜，為求慎重，決定不讓他們搭乘大眾交通船，衛生局和當地衛生所緊急協助調度救護船，逐一載送被匡列者至本島採檢。

屏縣府解釋，因救護船每使用一趟後，需完成清消並靜置一段時間，才能再執行勤務，使得部分民眾及接觸者至凌晨1點多才安排上救護船。統計4月5日救護船往返東港、小琉球3趟，共載運14人。