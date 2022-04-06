陸軍第十軍團101旅位於嘉義縣崎頂的精忠營區，至6日為止已有7名新兵染疫確診，5日已全面清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陸軍第十軍團101旅位於嘉義縣崎頂的精忠營區，至今日為止已有7名新兵染疫確診，由於染疫新兵都是3月29日入伍，有2人甚至入伍隔天就出現症狀，嘉縣衛生局不排除官兵早在入伍前就感染，將等後續二篩Ct值出爐，甚至病毒定序等資料確認，才能試圖釐清、還原傳播鏈。

嘉縣衛生局長趙紋華指出，昨確診的2名新兵已公布案號，分別為案25172、案25173，目前染疫7人在3月29日入伍當天快篩都是陰性，透過疫調得知，有2人30日就有喉嚨痛等症狀，且7人Ct值不一，有人才10幾，也有20幾、30幾，難以判定是誰傳誰，更不排除入伍前就染疫，因處於潛伏期才沒被驗出來。

趙紋華說，精忠營區3月29日入伍新兵有293人，這批新兵自入伍後尚未出過營區，另全營有698人，今大林慈濟醫院針對留營504名官兵陸續完成採檢，另休假在外194人採發送簡訊方式通知主動受檢，相關疫調持續中。