防疫優先，雲林縣北港鎮學校社團取消參加北港媽祖遶境活動。（北港高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮媽祖遶境活動將於本月19日登場，但由於疫情持續延燒，不少已報名參加遶境的學校社團決定取消，包括北港高中飛龍團、建國國中管樂隊、東榮國小宋江陣等，廟方表示依防疫規定遶境人員須施打3劑疫苗，學生都只打2劑，基於防疫優先，將勸導各校不要參加遶境。

北港媽祖遶境活動的遶境路線已公布，除非中央宣布取消遶境活動，否則將如期舉行。今年報名遶境的團體共50團，加上43座真人藝閣車，總共達近百團，廟方遵守中央防疫規定，要求參加者須施打3劑疫苗、採實聯登記管控人員，並製作識別貼紙。

不過已報名遶境的團體有不少是學校社團，各學校認為疫情持續延燒，尤其北港鎮已傳出多人確診，且學生都只施打2劑疫苗，經過討論，決定今年取消參加遶境活動，包括北港高中飛龍團、建國國中管樂隊、北港國中管樂隊、東榮國小宋江陣。

飛龍團會長許家福表示，飛龍團主要成員為北港高中學生，約30餘人，每年都會參加遶境活動向媽祖祝壽，但目前學校已有1名老師、3名學生確診，全校學生須進行自我健康監測，校方遵守中央防疫規定，決定取消參加遶境活動。

北港國中、建國國中說，學校管樂隊每年都會參與遶境活動，展現平日練習成果，今年疫情持續延燒，為避免家長擔心，將停止參加遶境活動，雖然管樂隊學生很失望，但一切以防疫為優先。

東榮國小指出，學校宋江陣已參加遶境10餘年，但國小學童沒有施打疫苗，加上最近疫情在校園傳染情況嚴重，校方與家長會研商後，決定不參加遶境。