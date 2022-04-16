中央流行疫情指揮中心昨宣布，4月22日起，參加旅遊團者須接種3劑疫苗，因未與旅遊業溝通，引發業者炸鍋。指揮官陳時中今對此致歉，表示日後會儘量做好溝通。原本許多人反應旅行團、遶境等活動都應停辦，但考量停辦的影響太大，才要求打滿3劑疫苗。

指揮中心昨宣布，為提升國內防疫整備，4月22日起強化第3劑疫苗接種規範，包括第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所工作人員，以及宗教活動如遶境、進香團參加者，或是參加旅遊團、前往健身房等對像，都將要求需接種滿3劑。

昨陳時中表示，針對遶境、進香團等宗教活動成員，或是參加旅遊團、去健身房，這些場所會接觸到不特定人士，且無法持續有效保持社交距離，有長時間接觸，會在同一個遊覽車上飲食等等，因此希望能夠把第3劑打滿。對此，旅遊業者昨跳腳，認為政府未實現溝通就宣布，接下來恐出現消費糾紛。

對此，陳時中今表示，沒有溝通就宣布，我們很抱歉，以後相關的會儘量溝通。對於高鐵、交通工具此次沒有要求，他解釋是因旅行團的接觸時間較長，高鐵、捷運都相對短。

陳時中說明，這段時間很多人反應，希望停止旅行團、遶境、進香團，但指揮中心審慎考慮後，認為停辦對經濟、生活太大，因此才要求打滿第3劑，以免參加的人被傳染，或增加重症風險。