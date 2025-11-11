國民黨主席鄭麗文上任後，傳出美國在台協會（AIT）處長谷立言預計在本周與她會面，盼確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。對此，AIT昨（10日）回應，定期與各政治光譜領袖交流。

根據《上報》日前報導指出，有知情人士透露，AIT將於本周約鄭麗文會談，盼確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。該篇報導並提及，谷立言原定6日下午邀鄭當面會談，但鄭臨時有私事要務，因而將會面推遲至本周會面。

然而，根據《中央社》昨晚報導指出，AIT發言人下午回覆中央社提問表示，「AIT與政治光譜下各領袖定期交流討論，強化美國與台灣堅若磐石的夥伴關係。」

另外，針對谷立言預計在本周與鄭麗文會面一事，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨則是回應，AIT過去也經常性跟國內主要政黨領導人會談，而國內主要政黨是否會履行2030年前國防預算佔GDP 5%目標，當然是美方關切的事情。她也提到，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通跟了解，已便掌握各同盟國之間彼此的合作，不只是國民黨，AIT官員過去也經常性跟國內主要政黨的領導人進行會談。