美國在台協會AIT處長谷立言昨（12）日下午赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文，重申台海立場，並表態首要目標是避免戰爭。對此國防部長顧立雄今日在立院表示，國軍逐步增加國防預算真正的重點，是整體防衛作戰需求、是要提升自我防衛能力，再搭配結合友盟來達到共同嚇阻；他也期盼呼籲朝野都能夠鼎力支持。

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會，針對「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」進行專案報告，並被質詢。會前也接受媒體聯訪問及A.I.T.處長長谷立拜會國民黨主席鄭麗文，談台海立場一事。

針對AIT拜會鄭麗文談台海立場，顧立雄今表示，希望不分朝野都支持國防預算逐步增加，同時結合友盟達到共同嚇阻。（劉宇捷攝）

谷立言昨日表示，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；鄭麗文則期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，才能共同維護區域和平穩定。

對此，顧立雄今日表示，增加國防預算並不是單純讓數字增加，真正的重點是背後的整體防衛作戰需求，來購置所需的武器裝備，這才是重點。國防部是基於敵情威脅程度及防衛作戰能力需要，來強化自我防衛能力。

因此他強調，一定要逐步增加國防預算強化自衛能力，再結合友盟國家來產生嚇阻，才能以實力取得和平，這是國防部的基本的立場和政策。 我們希望不分朝野都能夠鼎力支持，國軍基於自我防衛能力提升，基於防衛作戰能力的需求，基於敵情威脅的提升，所需要的國防預算。