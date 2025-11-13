這兩年教師人力急速流失，師資荒已成迫切危機，然而教育部長鄭英耀近日在立法院答詢時，竟將「持有教師證卻不願意任教」歸因於「科技業待遇較好、師生互信不足」，完全迴避教育部身為主管機關，長年怠於改善教師待遇與工作環境的核心問題，發言令人錯愕。全教產痛批鄭英耀不僅未善盡其職，還任意發言製造對立，嚴重損害教育專業形象，是不適任的教育部長。

全國教育產業總工會表示，教師待遇停滯多年，從一個錯誤的退休金改革制度開始，不僅讓現職教師多繳少領延後退，嚴重侵害在職教師權益，政府的毀約背信，未逐年提撥足額退撫基金，更造成退休教育人員延遲給付的薪資受損、尊嚴遭踐踏，到導師加給、特教加給、行政加給皆長期偏低且多年未調整，教育部始終未端出具體改善方案。

全教產指出，每年提出提高教師薪資與各項加給的訴求，教育部卻年年只以「研議中」、「造成地方政府財政困難」等卸責話語來搪塞，導致教師留任意願下降，本就是師資荒的主因之一。

全教產強調，鄭英耀身為主管機關，卻無力為基層教師爭取應有福利，反而將問題推向師生互信與產業競爭，形同將責任甩給第一線教師。近年校事會議制度更讓基層教師疲於奔命，鄭英耀至今不僅未見修正校事會議相關法規，反而加重行政負擔，侵蝕教學時間，教育部至今也未提出具體改善措施。

全教產批評，鄭英耀接受媒體採訪時，多次以不當言論形塑「在職與退休教師對立」、「專任與代理對立」、「世代對立」、「職別對立」，不僅無助解決問題，更加深社會對教師的不信任。全教產痛批，教育部長不僅未善盡其職，還任意發言製造對立，嚴重損害教育專業形象。

全教產強調，解決師資荒必須回到根本問題，包含：提高教師待遇、改善工作條件、合理化行政負擔、建立穩定的專業支持制度，而非以片面論述矮化教師。若鄭英耀無法以職務為全體教師爭取應有尊嚴與保障，提升到能與科技業的待遇並駕齊驅，反倒持續消耗教育現場信任，「就是不適任的教育部長！」

全教產最後呼籲，教育部應立即提出具體可行的待遇改善與行政精簡方案，停止空泛研議，切實回應基層需求，才能真正解決師資荒，恢復教育現場信心。