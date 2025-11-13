針對立法院長韓國瑜呼籲賴清德總統撤回大陸為境外敵對勢力的說法。陸委會發言人梁文傑13日在例行記者會上表示，所謂的境外敵對勢力是寫在刑法、反滲透法、國安法、通訊監察法，這些法律都有境外敵對勢力的名詞。在辦共諜案等相關的一些案件時，當然是把其所效力的那個政治實體或者是國家當做境外敵對勢力來處理，從法律上來講就是這樣。

梁文傑表示，這無關乎賴總統對中共是不是外敵對勢力的定義，因為法律實務上就是這樣運作的。「不然為什麼會有共諜這個名詞？你要怎麼判他刑？」

另外，立法院國民黨團日前提議成立立院兩岸事務的對應小組，另有民進黨立委提議立院的秘密會議，從立委到工作人員都要切結保密協議，以維護國家安全。

梁文傑表示，立法院本來就有一個兩岸事務小組，只是多年沒有開。梁文傑說，我們尊重立法院的運作，其可以自己針對各種事項成立各種小組，陸委會沒有特別的意見。但是立法權跟行政權在憲法制度設計下是分開，立法權是監督權，實際的行政作為還是在行政部門。最重要的是，立法院的監督如果能夠幫助行政部門的話是最好的狀況。

至於切結保密協議，梁文傑表示，不管有沒有切結，如果你洩漏機密就是洩漏機密，那就是違法。所以切結並不保證不會洩漏機密，意義不大，真正要看的還是有沒有洩漏行為。