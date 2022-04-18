疫情延燒雲林縣北港朝天宮媽祖遶境兒童止步，改由成年人扛太子爺神轎。（本報資料照片）

雲林縣北港朝天宮媽祖遶境將於19日開跑，因應疫情延燒，廟方呼籲國中小學童盡量不要參加遶境，20餘年來都由國小學童扛轎的朝天宮金垂髫轎班也首度改由成年人擔綱，金垂髫轎班會18日表示供奉的「三太子」本身也是孩童，因此都由小朋友扛轎，但今年為了防疫，只好改變作法。

每年農曆3月19、20日朝天宮媽祖遶境，是信眾最重視的慶典之一，上百陣頭遶境2天吸引上萬人潮參與，燃放上千萬元鞭炮，今年因疫情延燒，各界關心是否如期舉行，經廟方開會決議，除非中央宣布禁止遶境，否則將如期舉行，18日各陣頭均已準備就緒。

今年報名遶境的團體共50團，加上43座真人藝閣車，總共達近百團，其中朝天宮金垂髫太子爺轎班會，以往扛轎者都是國小學童最引人注目，由於最近確診人數不斷增加，加上國小學童都沒有施打疫苗，是否讓小朋友參加遶境引發討論。

金垂髫太子爺轎班會財務長蘇健仁表示，太子爺神轎最早是由小朋友負責扛轎，但途中成年人會請小朋友休息取而代之，直到1997年轎班會才規畫由小朋友全程扛轎，每年約有150餘名小朋友參與，沿襲至今已25年。

蘇健仁說，今年經轎班會研議，為了確保小朋友的健康安全，決定改由轎班會幹部、會員、志工等成年人扛轎，家長對此也表示贊同，認為孩子還沒有施打疫苗，加上北港地區已有多人確診，若參加遶境活動風險相當高，因此還是不要參加比較好。