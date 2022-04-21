雲林縣北港媽祖遶境21日告一段落，其中陪同北港朝天宮虎爺會神轎遶境的爐主竟是1名2歲小朋友蔡沅成，虎爺會表示蔡沅成擲出8筊獲選爐主，是虎爺會創會300餘年來年紀最小的爐主，蔡沅成的哥哥蔡建銘也曾於2007年獲選爐主，當時是2歲多，兩兄弟可說是與虎爺非常有緣。

北港朝天宮虎爺會去年農曆6月初6虎爺聖誕日，依傳統以擲筊方式選出爐主，近300名會員都希望自己雀屏中選，結果1名當時年僅1歲2個月的小朋友蔡沅成，在父親陪伴下連續擲出8筊，讓許多加入虎爺會多年、卻一直無緣獲選爐主的會員們無法置信。

蔡沅成的爸爸蔡易霖表示，之前他也是虎爺會會員，後來大兒子蔡建銘出生，相傳虎爺很喜歡小朋友，便讓兒子代替自己入會，祈求虎爺保佑平安健康，並在2歲半時參加爐主擲筊，沒想到竟擲出13筊當選。去年換3兒子蔡沅成參選爐主，又擲出8筊當選。

蔡沅成當選爐主後，經常要參加各種虎爺相關活動，都由爸爸帶他出場，逐漸習慣鞭炮鑼鼓聲，本月19、20日北港媽祖遶境，目前2歲的蔡沅成以爐主身分，帶領10餘名壯漢會員參與，面對信眾以大量鞭炮炸轎絲毫不怯場，成為遶境隊伍的焦點，吸引許多民眾爭相合照。

虎爺會幹部高幸生說，虎爺會會員最多曾達300餘人，目前接近300名，蔡沅成是創會300餘年來年紀最小的爐主。由於會員相當多，且以擲筊方式選出爐主，要當爐主只能憑運氣，不少會員加入數十年，都沒有機會當爐主，只能說蔡沅成一家人與虎爺非常有緣。