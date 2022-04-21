我國與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓等創始會員於美國華盛頓特區時間21日，共同發布「全球跨境隱私規則宣言」(Global Cross-Border Privacy Rules Declaration)，正式對外宣告成立「全球跨境隱私規則論壇」(Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum)，致力促進資料自由流通與有效的資料隱私保護。

國發會說，跨境隱私規則體系(Cross-Border Privacy Rules System, CBPRs)的發展源起自亞太經濟合作(APEC)。為促進APEC區域的電子商務及數位貿易發展，同時有效保護消費者隱私，美國在APEC力推一套安全可信賴的跨境資料傳輸規則體系，推動迄今共有9個經濟體參與，以及累積43家企業組織取得CBPRs標章。

國發會說，如今全球數位化的趨勢不斷加速，資料跨境傳輸與運用的需求也急遽增加，將CBPR體系推廣至全球，以提升各國政府、大型跨國科技公司、乃至中小型企業的參與，俾強化對消費者的隱私保護已刻不容緩。美國因此積極主導將CBPRs自APEC擴大，並成立一獨立新國際組織，以擴大來自英國、巴西、百慕達、杜拜國際金融中心等有興趣國家或司法管轄權實體(jurisdictions)的參與。

國發會說，全球CBPR論壇將仿照APEC模式運作，係一尋求共識、非強制性(non-binding)的組織，未來將以全球為範疇推動跨境隱私規則(CBPR)體系及資料處理者隱私認可體系(Privacy Recognition for Processors (PRP) System)，以及促進國際間不同資料隱私保護監管方法的調和與相容性，對我國擴展國際隱私合作與跨境數位經濟活動極有助益。而未來我國在此多邊論壇，也可與其他會員就資料隱私議題平等對話、進行資訊交流與合作，與我國境內個資保護的推廣相輔相成。

國發會說，我國推廣跨境隱私規則體系(CBPRs)部分，2021年推動財團法人資訊工業策進會成為CBPRs當責機構(Accountability Agent,AA)，即日起可受理企業申請CBPRs標章及諮詢輔導業務。資策會為我國具備隱私保護研究能量及實務經驗的財團法人，累積多年推動「台灣個人資料保護與管理制度」(Taiwan Personal Information Protection and Administration System, TPIPAS)的執行經驗。我國CBPR體系驗證已與TPIPAS整合，有助國內業者落實強化隱私保護，且更易於接軌國際隱私法遵標準。

國發會說，新論壇宣布成立後，將由美國領導於年底前完成法人實體組織、實體秘書處等籌備工作。本會未來將持續協調外交部、經濟部等相關單位參與全球CBPR論壇相關籌設工作，以提升我國際多邊參與，並同時與資策會合作推廣國內企業導入CBPR體系，以助業者掌握數位發展商機，促進數位經濟蓬勃發展及穩固我國數位實力。