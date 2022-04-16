中央流行疫情指揮中心16日公布，出現1名未滿5歲新冠重症個案，14日當天入住加護病房，併發急性腦炎併發多重器官衰竭，由於12歲以下沒有疫苗可打，基隆是否有能力應變類似年幼患者，基隆市長林右昌表示，基隆市沒有兒童醫院，因此未有小小孩的專責治療病房，須要後送台大或林口長庚。

林右昌指出，小朋友沒有辦法打疫苗，大部分都是家庭群聚感染，家裡大人因工作或消費等方式接觸到病毒，把疾病帶回家，小朋友感染防不勝防，呼籲家庭中每個人都能做好自主健康監測，能打疫苗就趕快打疫苗，如果認為有風險，馬上快篩確認，有不舒服立即看醫生，這些都是非常重要的保護措施。

林右昌強調，比一般小朋友還小的小小孩，基隆市因為沒有兒童醫院，所以未設置相關專責病房，如果小小孩有治療需求，基隆市都是後送到台大兒童醫院，或是林口長庚醫院收治，讓小小孩能接受更良好完善治療。