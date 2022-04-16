去年五一行動聯盟動員多個工會、超過3000人參加五一遊行，近日我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，舉辦大型集會遊行大家較有疑義，因此，今年的5月1日勞團將不遊行，而是改成在凱達格蘭大道舉行為期1小時的行動劇，並有「抗通膨、要加薪」及「要職安、保年金」等訴求。

「抗通膨、要加薪」，主要是因為近月消費者物價指數不斷飆升，但與此同時薪資成長速度卻跟不上，呼籲應實質加薪；「要職安、保年金」則是希望政府解決職業安全衛生及勞保年改的問題。

全國產業總工會理事長江健興表示，除了不遊行並縮小規模舉行行動劇外，全產總也要求若是代表全產總參加的勞工應接種三劑疫苗才能參加，也建議各工會動員的人數不要太多，若後續防疫規定滾動修正，也會配合執行。

至於會在5月1日依法休假的台鐵企業工會會參加此次活動嗎？江健興說，台鐵產業工會每年都會參加，企業工會則仍未回覆。