新北本土新增11例本土 足跡遍及雙北。（新北市衛生局提供）

新北本土新增11例本土 足跡遍及雙北。（新北市衛生局提供）

新北今日新增11例本土確診個案，其中2例為新增，9例為居隔採檢陽性內含中和某公寓住戶6人。新北市衛生局今公布確診者足跡，大多都在雙北地區捷運、公車，另外還有超商、日式料理店、豆花店、速食店與臭豆腐店等。

案23075住在中和，她自行到社區篩檢站篩檢確診，她在23到26日搭乘過餐捷運新蘆線、松山新店線、淡水信義線，也在24日去過7-11和捷門市。

案23076則在24日到26日期間搭乘過捷運新蘆線、松山新店線、262公車，25日去過棉花田頂溪門市、瓦城泰國料理永和店；而案23077在24日去過藏壽司新莊宏匯店。

先前確診的案23023在22日到24日期間搭乘過藍22公車、919公車，26日去過新店北新國小、汐止樟樹一路好口味熱炒與7-11東晴門市。

案23073則在25日去過彌生軒樹林秀泰店，27日搭乘過捷運新蘆線，去過梁記手作豆花永和信義店、麥當勞永和店。

另有外縣市確診個案案23078、23079足跡，他們在18日去過深坑王水成臭豆腐店、21日去過中和Joplin cat party貓咪派對。