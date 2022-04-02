連假首日疫情炸鍋！本土暴增160例、境外244例 雙創今年新高

台灣本土疫情炸鍋，繼昨天本土暴增104例後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天本土新增160例確診、境外移入個案則增加244例，皆創下今年的新高。其中本土個案中，有52例為新通報個案，仍在疫調中。

陳時中說，今增的本土為基隆小吃店42例（累計157例）、新北三峽親友及校園群聚17例（累計21例）、中和社區10例（累計54例）、桃園工作室+10（累計32例）、大潭電廠7例（累計96例）、台中婚宴7例（累計33例）、旅行團與花蓮某醫院6例（累計13例）、高雄化工廠4例（累計30例）、桃園舞蹈老師相關3例（累計12例）、桃園某大學2例（累計5例）以及新通報疫調中的52例。

本土重要群聚列表。（圖／指揮中心提供）

基隆小吃店新增個案數較多，另新北也有幾個群聚，包括三峽夫婦及校園群聚案、中和社區。

基隆小吃店群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

中和社區群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

桃園電商群聚，原本7名工作人員染疫，主要新增都是幼兒，因為家人確診，讓小朋友也跟著染疫，今天共增加10例。

桃園電商群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台中婚宴群聚增7人確診，參加婚宴的人再增2人染疫，其他5人則是相關接觸者確診，目前該群聚累計33人染疫。今天新增的確診中，有一人是金門的個案，另有一人是護理師，傳給病患。台中婚宴是第25條Omicron的基因序列，為BA.2.3的序列，與基隆序列不相同，可排除兩案的相關性。

台中婚宴群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，今年1月1日至4月1日間，國內共有1370例本土個案，其中1367人輕症及無症狀，佔99.78％，中重症則維持3人，佔0.22％。

至於今日新增的244例境外移入個案，分別自菲律賓（23例）、越南（15例）、印尼（10例）、韓國（6例）、美國及日本（各5例）、泰國（4例）、馬來西亞（2例）、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭（各1例）移入，另161例調查中。入境日介於今年2月27日至4月1日。

陳時中表示，今日境外移入個案增多，主要是昨日入境的人數較多，合計檢驗28班飛機、2525人中，就有186人陽性，陽性率47.37％。截至目前國內共累計24033例確診、136例空號、853例死亡。