台北市長柯文哲8日在防疫記者會指出，未來幾天確診數很有可能會再上升，因為現在「病毒是均勻散佈在台北市」，12個行政區確診數相當平均，遍地烽火更難以消滅，由於感染症狀態零星，疫情並非短時間內可以平息。

柯文哲在記者會中多次呼籲，「現階段不要再去糾結於名詞」，無論是共存或是清零，事實真相就是從2月到現在，境外移入的案例已經破千，邊境一旦放寬，病毒進入台灣社區就成為不可避免的風險，但他也不反對放寬邊境，因為「台灣不可能永遠鎖國下去」。

柯文哲說，眼下最重要的議題就是「如何以最低社會成本跟病毒共存」，光從3月26日到4月5日的居家隔離人數來看，差不多10天就從100人暴增到4000多人，如果依照過往的清零戰術，居隔人數恐怕會爆表，現階段已經不太可能繼續追求清零，此外，目前疫調重點是「快」比完整重要，因為要防止傳染擴大，速度是優先考量，必須快速圈住第一圈接觸者。

柯文哲提到，民眾要做好長期抗戰的心理準備，針對最嚴重的酒店群聚感染，市府決定嚴加管制，即日起顧客要打滿3劑，工作人員要打滿2劑，警方臨檢會要求提出疫苗證明，違規業者開罰3000至1萬5000元，累犯就會採取記點模式，記太多點就強制停業。