美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原定4月10日率團訪台，行前卻突染疫生變，引發外界議論。中興大學國際政治研究所副教授譚偉恩指出，裴洛西訪台挑起兩岸敏感神經，激起大陸反彈，其此行應是想藉機展現對陸強勢態度，獲取政治紅利；而裴洛西染疫後迅速「由陽轉陰」，過程實在太戲劇化，惟他認為裴洛西病癒後訪台的機率是「低」。

譚偉恩今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，裴洛西訪台前突染疫，又在短時間內「由陽轉陰」，過程實在很戲劇化，他「合理懷疑」她是在對大陸表示收斂，而裴洛西的相關目的已達到，研判後續再訪台的機率低。

譚偉恩分析，相較於1997年時任美國國會議長的金瑞契（Newt Gingrich）訪台，裴洛西的身分又更敏感，因為她與總統拜登屬同一政黨，加上其向來立場鮮明，像是支持《台灣保證法》等，還曾與賴清德等民進黨府院高層視訊會談，若她訪台，就代表拜登政府在兩岸政策上的重大調整。

對此，譚偉恩強調，後續的觀察重點是，美方會否安排其他身分較不敏感的代表訪台，代替裴洛西對台傳遞訊息？若沒有，就代表裴洛西是在消費台灣、探測與刺激大陸。