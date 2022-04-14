俄烏戰爭持續超過一個月，雙方傷亡慘重。一位資歷超過30年的俄羅斯記者庫奇（Stanislav Kucher）表示，俄羅斯總統普丁迅速掌權，並搭上全球油價上漲的順風車，以政績緊縮俄羅斯民主、強化反西方宣傳，將自己的政治地位與俄羅斯人的自尊綁在一起，試圖重建所謂「偉大的俄羅斯」；他更爆俄羅斯民調有高達83%民眾支持普丁侵略烏克蘭。此說法引熱議，不少台灣網友大感吃驚。

記者庫奇12日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，他在蘇聯將解體、因記者身分廣泛接觸西方文化時，曾以為走過集權主義年代、在自由風氣長大的俄羅斯新世代，「永遠不會允許極權主義再興」。但不到10年，KGB出身的普丁迅速成為總統；20年後，有半數高中朋友懷念蘇聯時代，31年後，大量蘇聯解體後出生的「新一代俄羅斯人」，參與了對烏克蘭的全面入侵。

庫奇指出，俄羅斯民調有高達83%的民眾支持普丁侵略烏克蘭，這並非全是「大內宣」的功勞，而是前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）和前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）失敗的經濟改革，讓多數俄羅斯人承受經濟與社會上的痛苦。普丁搭上2000年代初期全球油價上漲的順風車，在政績掩護下緊縮民主、加強反西方宣傳，將自己的政治地位與俄羅斯人的自尊綑綁，欲重建「偉大的俄羅斯」，故批評普丁形同侵犯他們的尊嚴。

此說法引發台灣網友熱議，紛紛湧入相關新聞如《LINE TODAY》下方留言：「普丁有他的厲害之處，他改善了俄羅斯人生活，所以普遍俄羅斯人挺他」、「趕上油價漲的時候，使人民自覺經濟獲得改善，所以普丁只是官運好？」「只能說同一件事有不同立場，不能從單一角度去看」、「即便這樣，也不能合理化侵略的行為」。