國內本土確診個案暴增，台灣從清零走向與病毒共存，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，想與病毒共存，許多配套措施仍嫌不足，他拿英國5點跟台灣比較，包括和專家討論共存指引、國人群體免疫、國內研發量能、完整抗病毒藥物及醫療資源，相較之下台灣只有最後一項贏英國，因台灣就醫方便，再加上醫護爆肝守住第一線，忍不住大酸「終於有一點贏英國了」。

蘇一峰在臉書PO文，與病毒共存需要許多配套措施，如英國，找了許多專家製作幾10萬字的指引，並完整宣布計劃；台灣還在找專家開會討論，且目前的初步結論也不說與病毒共存，而是「新台灣防疫模式」。

第二是英國的疫苗覆蓋率很高，也有許多人已染疫，社會達到群體免疫；台灣疫苗接種率算高，但目前還沒有大規模的群體免疫。第三是英國為AZ疫苗、抗病毒藥研發的第一線，有許多研究數據可參考，台灣在研發方面比不上英國，不過疫苗及藥物可以用買的。

第四是英國準備與病毒共存前，早備妥500萬人份的抗病毒藥物、單株抗體，加上大量篩檢量能；台灣停留在採買階段、準備快篩。最後是英國公醫制度看病麻煩，反觀台灣就醫方便，醫護人員又任勞任怨，蘇一峰忍不住大酸，「終於有一點贏英國了」。

許多網友感慨，「只有第5點贏英國，真的是滿滿辛酸」、「笑著笑著就哭了」、「真的，覺得要開放共存，但配套措施好像都沒有」、「指揮中心有考古題不看，人都在考場了還硬要自己創造答案」、「第一次覺得決策非常糟糕」。