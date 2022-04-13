本土確診今暴增744例，創史上最高記錄，民眾開始擔憂能否繼續出遊或在外用餐，前台大感染科醫師林氏璧表示，現在多數人都已打滿三劑疫苗，病毒也已弱化，情況與去年的時空背景已截然不同，打滿三劑也不是50歲以下重症因子族群，不影響國內旅遊和聚餐行程。

林氏璧今（13）日於個人臉書粉專分析，今日本土新增744例，創下去年5月三級警戒單日最高，那時PCR檢驗量能吃緊，除了每日公布的確診數以外，還有大量的校正回歸，現在與當時的時空背景完全不同。

林氏璧指出，新冠肺炎變異到Omicron已弱化，傳染力雖然強，但比較不易侵犯下呼吸道，染疫後變成重症的機率比較低，且民眾疫苗都打得差不多，第三劑覆蓋有一定的數字，指揮中心也有採購新冠口服藥，未來不打疫苗的族群不甚染疫，也有減少確診後重症的武器。

林氏璧說，指揮中心已定調現在的防疫重點是減災，不再是清零，不趁這個夏天迎戰，我們的第二、三劑疫苗效力會逐漸消退，面對下一個變異株未必會更好。

至於國內旅遊、聚餐到底該不該取消？林氏璧認為，只要打完三劑疫苗，又是50歲以下沒重症風險因子族群，可以依照原定計畫，「老實說，一兩個月後，搞不好在社區更容易遇到病毒，現在還是相對比較少的時候」。最後他強調，對病毒有正確的了解，少看一些錯誤的資訊，保持愉快的心情，吃得健康睡得充足，即可平安健康度過疫情。