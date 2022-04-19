新北中和重症童染疫6天不治引發關注，開始討論6至11歲兒童打BNT、莫德納哪款比較好，前台大感染科醫師林氏璧表示，這兩款疫苗各有一個問題，莫德納是劑量太高，不良反應比BNT高，但相對抗體高又持久，兒童BNT則是劑量太低、不良反應少，防感染、防住院效果掉很快。

林氏璧今早在臉書指出，莫德納一直都是台灣最受歡迎的疫苗，幾個月前還一堆「非莫不打」的人，第三劑的預約率也一直是最高，但在食藥署通過6到11歲兒童莫德納疫苗的EUA（緊急使用授權）後，開始有一堆人說莫德納是大魔王，讓他十分不解，「它是疫苗，又不是病毒」。

林氏璧指出，兒童打莫德納不良反應可能比BNT較高，在成人累積資料看來，中和抗體也相對比BNT高又持久，「但在Omicron變異株出來後，兩者的效果都沒有之前這麼好了，差距減少」。

至於兒童版BNT，林氏璧表示它的問題是劑量太低，劑量低當然不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年，但防感染效果掉很快，防住院也掉到50％以下，而莫德納的效果理論上應該較好，不過劑量可能太高，不良反應也會較大，「畢竟劑量差了五倍」。

並直言打哪一款真的很難決定，莫德納減量拉長間隔施打可能是最佳解，但目前沒有這樣的資料，ACIP專家小組會議應該也很難做如此建議。

林氏璧直言，現階段在台灣的6至11歲兒童大量施打疫苗，是否真的是利大於弊，這個問題以目前的資料看來沒有非常明確的答案，他會打上一個問號。