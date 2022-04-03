桃園＋22最新足跡曝 多間影城、超商、速食店上榜 14:312022/04/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市府下午公布最新疫調足跡29處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市府下午公布最新疫調足跡29處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 各縣市都爆發疫情，桃園3日新增22例本土個案，市府下午公布最新疫調足跡29處，遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅及觀音區，更可見大賣場、超商、影城、連鎖速食店等。 中央流行疫情指揮中心公告桃園3日新增22例本土及18例境外，年齡介於10歲以下至80多歲，累計確診2307人、居家隔離人數2286人。本土病例（案24210至案24219、案24325至案224327、案24361至案24367、24415、24416）。 桃網購電商確診者足跡踏遍台中市區 緊急全面清消 新北確診個案到台南逛街足跡爆 衛生局急清消 #案24 #桃園 #足跡 #超商 #3日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭凱旋國小陰轉陽＋1 新月廣場有確診足跡急清消 13:092022/04/03 生活 新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 生活 婚宴傳播鏈燒進竹縣醫院 新增9確診 全院只出不進 12:202022/04/03 生活 新北確診＋52 足跡遍布「13行政區」 台鐵高鐵、超商、IKEA 15:432022/04/02 生活 清明防疫 住宿型照護機構暫停訪客 04:102022/04/03 地方新聞 看屋筆記：桃園市中壢區宏普画時代時代苑(個案＋價格分析) 09:002022/04/03 建案開箱-桃園 三峽某國小師染疫 擴及3校17師生 04:102022/04/03 生活新聞 羅蹲點高雄 還能一搏2024立委 04:102022/04/03 政治要聞 高雄本土確診今＋1 花東旅遊史染疫感染源找到了 12:282022/04/03 生活 桃園彩色海芋季開跑 愛神月老同樂 04:102022/04/03 地方新聞 高雄2確診案自駕遊花東 台東足跡曝光 12:122022/04/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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