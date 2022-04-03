市府下午公布最新疫調足跡29處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

各縣市都爆發疫情，桃園3日新增22例本土個案，市府下午公布最新疫調足跡29處，遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅及觀音區，更可見大賣場、超商、影城、連鎖速食店等。

中央流行疫情指揮中心公告桃園3日新增22例本土及18例境外，年齡介於10歲以下至80多歲，累計確診2307人、居家隔離人數2286人。本土病例（案24210至案24219、案24325至案224327、案24361至案24367、24415、24416）。