基隆市政府9日公布7名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府9日公布7名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府9日公布7名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府9日公布7名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府9日公布7名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府9日公布7名新冠確診者公共足跡，衛福部健保署基隆辦公室名列其中外，基隆人潮聚集處「光南大批發」與「秀泰影城」在4月3日也曾有確診者前往，基隆市政府呼籲，若有足跡重疊一定要做好健康監測，當發現身體異常，或有意願篩檢，都可以到社區採檢站確認身體狀況。