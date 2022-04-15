嘉義市今天新增2名確診個案，其中一名為小橘子幼兒園確診童親屬居家隔離檢驗陽性，另一名則為曾到北部旅遊的女性，因身體持續不適採檢確診，兩人皆沒有嘉義市公共場所足跡。

嘉義市案31010為30多歲女性，4月8至10日與3位友人至北部旅遊，4月11日於嘉義市家中休息未外出，4月12日一早自覺喉嚨不適，自行使用居家抗原快篩篩檢為陰性，13日症狀持續且喉嚨痛加劇，聯繫嘉義市衛生局防疫專線，經衛生局安排至醫院採檢PCR，結果為陽性，目前已收治於醫院，共匡列居家隔離3人，採檢均為陰性。

案31674是30多歲男性，是小橘子幼兒園案30030的親屬，因案30030於4月13日檢驗陽性確診，衛生局立即將案31674列為居家隔離身分，並於4月14日安排PCR採檢，結果為陽性，目前已收治於醫院。衛生局表示，案31674足跡單純僅往返家中與公司，該公司非屬對外開放性質，其職場接觸者共7人，均已完成PCR檢驗，匡列4人居家隔離、3人自主健康管理。