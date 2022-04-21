演藝圈疫情持續延燒，藝人張書偉所屬的經紀公司傳軒娛樂稍早發聲明表示，公司一位工作人員於4月19日經PCR採檢後確診，曾和該名工作人員接觸過的藝人包含張書偉、林筳諭（勇兔）和楊麗音，3人皆匡列為居家隔離，現階段都沒有確診跡象，快篩也都呈陰性反應，身體狀態目前一切正常。依照政府規定，匡列者隔離期均是10天，再自主管理7天，3位藝人工作事項都先暫停，配合防疫政策。

張書偉和林筳諭也在4月17日參與《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版的開鏡記者會，同場的楊銘威稍早已爆出確診，目前正在居家隔離中。而張書偉演出的民視八點檔《黃金歲月》製播是否受影響？民視公關表示，張書偉在20日接獲居家隔離通知後即未進劇組工作，因此不影響《黃金歲月》的製播。

正在演出民視八點檔《黃金歲月》的蘇晏霈，日前也參與《婆婆》開鏡，她表示沒有收到衛生單位的通知，16日起也沒進《黃金歲月》劇組拍攝，但她仍依民視防疫規定，20日剛做完快篩檢測，結果為陰性。

而因經紀公司工作人員確診，同時演出《婆婆》與《黃金歲月》張書偉，20日接獲居隔通知即未進組工作，不會影響《黃金歲月》的製播。女友林筳諭（勇兔）同樣演出《婆婆》和三立《一家團圓》，也居家隔離中。