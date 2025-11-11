財團法人台灣更生保護會今年成立80週年，今（11）日在台中大墩文化中心舉辦「2025更生美展」開幕式，共展出190件作品，其中已故男星「好小子」顏正國生前最後遺作《五十容顏老》格外受到矚目。顏正國早年因涉槍械、綁架案在台中監獄服刑11年，其間自「才藝舍坊」開始接觸書法，從不識字一路苦練到能創作散詩，作品筆觸沉穩，傳達其人生的滄桑與真情。

顏正國以童星身分出道，1980年代因「好小子」系列走紅，但晚年歷經毒品、槍械與綁架案等風波，一度遭求處死刑；後因懲治盜匪條例廢除，最終被判刑15年，2012年假釋出獄。出獄後仍持續以書法創作參與更生美展，從2015年起年年入選「藝術達人」。

藝人顏正國書法遺作在更生美展展出，摯友鋼鐵爸到場代替顏正國領獎。（林弘笙攝）

今年展出的《五十容顏老》為顏正國最後創作，內容寫道：「五十已過容顏老，孤獨半生情未了，不知何時春來到，草長鶯飛馬兒跑。我是凡人不是仙，遇事只能問蒼天，為何只許春回去，卻不容我再少年。」

顏正國摯友「鋼鐵爸」到台中代領獎座，他透露阿國是在今年6月開始動筆創作，當時已罹病6、７個月身體虛弱，但依舊堅持將作品寫到達成心中最理想的狀態，耗時數月才完成。他曾問阿國為何題名「五十已過容顏老」，對方只淡淡回應「人生嘛」，彷彿早已看透生命無常。

鋼鐵爸表示，阿國在字裡行間傳達時間流逝、青春不再的嘆息，而最後的「少年」兩字，彷彿也呼應他經典電影《少年吔，安啦！》。回望作品更讓他感覺阿國似乎早已預感未來走向，一切像冥冥中的安排，能代替阿國領獎，好像變成他來到現場，獎的殊榮歸他，阿國的一生雖波折卻極其精彩。

