第28屆更生美展今（11）日在台中市大墩文化中心隆重揭幕，本次展出主題為「以愛復歸 永無止息·愛無限」，象徵更生保護工作陪伴更生人復歸重生的愛永不止息，無可限量，美展共展出190件作品，包括日前病逝的藝人顏正國書法遺作。

包括法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中市政府法制局局長李善植，以及參展作品之各地檢署檢察長、矯正機關首長、更生保護會分會主任委員均親臨出席，共同見證更生朋友以藝術力量重塑生命、展現心靈重生的感人歷程。

更生美展自87年首次舉辦以來，已連續舉辦28屆，這歷史悠久的更生人藝術展覽，向社會大眾展現更生藝術達人豐沛的創作能量與巧思。更生美展起源於台灣更生保護會台中分會結合台中地檢署、台中監獄、台中市榮譽觀護人協進會、台中雕塑學會自86年開辦的「雕塑心靈之美技訓班」，聘請多位藝術大師入監指導，課程涵蓋雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法、竹編等領域，歷年學員持續精進創作，屢次入選大墩美展及全國美展，成果斐然。

今年展出的190件精采作品，包含梁台生、陳雪花、張尚宇、林展立、徐立智、顏正國、謝承璋、黃銀呈、賴啓源、劉鴻文、廖祥致、楊逸、朱國富等更生藝術達人之創作及矯正機關技能訓練作品。作品題材多元、風格獨具，無不展現更生朋友在藝術薰陶中逐步療癒自我、重拾信心並邁向復歸社會的歷程。

今年活動並邀請更生藝術達人莊進益分享自身的生命故事，讓開幕活動出席人員深刻感受到藝術轉化生命、啟發希望的力量。

法務部長鄭銘謙致詞表示，更生美展是一段充滿勇氣、希望與重生意義的生命旅程，透過藝術突破更生人刻板印象的局限，走進社會大眾的視野。感謝更保台中分會、台中市政府、台中地檢署、各矯正機關、指導老師、志工夥伴，以及長期支持更生保護工作的夥伴共同投入與努力，才能讓這項充滿人文關懷與生命再生意義的藝術盛會，持續舉辦28屆。而每位更生藝術達人的作品，不僅展現內在真誠向善的力量，更是透過創作，激勵所有更生朋友勇於改變，堅持努力，走出屬於自己的亮麗人生。

今年度「更生美展」自即日起展出至11月22日止，展覽地點為台中市大墩文化中心大墩藝廊（四），開放時間為每日上午9時至晚上9時（星期一休館）。