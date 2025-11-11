「2025更生美展」及《以愛復歸—永無止息．愛無限》新書發表會今（11）日上午在台中大墩文化中心舉行。法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人，與矯正機關及地方單位代表共同揭幕，為今年展出的190件作品拉開序幕。

本屆美展以「以愛復歸—永無止息．愛無限」為主題，象徵透過愛與包容引領迷失心靈重新踏上復歸之路。主視覺銅雕結合「∞無限符號」、「愛心」與「8」象徵更生保護會80周年，意寓在傷痕與悔悟之間，唯有愛能穿越困境、帶來重生。本展匯集全國出監藝術家及中部各矯正機關收容人創作，作品跨足雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法及銅雕等類別，，本次共展出190件作品，是歷年件數最多的一屆。

今年展出的作品中，曾在中監「才藝舍坊」習書的已故藝人顏正國，其生前最後散詩書法作品〈五十已過容顏老〉備受矚目。他自2015年起年年入選為「藝術達人」，以書法紀錄生命歷程，也以行動證明「更生永不嫌遲」。

出身農家的莊進益則以「新生畫卷．彩繪人生」系列作品呈現生命轉折。他曾迷失於金錢與權力，入監後在繪畫中找到心靈重生的出口，在家人的陪伴及更生保護會的協助下，重拾自信並投入社區彩繪與公益藝術，作品展現更生之路的力量。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，感謝台中市政府提供展覽場地，讓更生朋友的作品能被社會看見，也肯定藝術師資團隊投入「雕塑心靈之美技訓班」多年，讓收容人透過藝術重建人生。

更生保護會董事長張斗輝指出，更生美展28年來展出超過2900件作品，鼓勵近800名藝術家，更成為全國性的復歸平台。