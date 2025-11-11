參加《超級星光大道》走紅的歌手安歆澐（原名：安欽雲）7年前與小她16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，先前夫妻倆常上節目分享床笫之事。近日安歆澐脫口因先生家暴、和別的女人曖昧，讓她決定離婚，近日她二度發聲表示會堅強，謝謝大家關心。

安歆澐近日二度回應離婚，直說：「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好。我加油，謝謝大家」。她也在IG限時動態分享上節目美照，自嘲可以邊搭火車邊化妝，「在火車上化妝依然從從容容、游刃有餘」。

安歆澐繼續努力工作，不受婚變影響。（圖／翻攝自anhsinyun IG）

安歆澐日前上余祥銓與薔薔所主持的節目《大老闆聯盟》，兩人都為安歆澐婚變一事送上暖心，而安歆澐透露丈夫在婚姻中跟別的女人曖昧，還會動手動腳，兩人今年4月就分居，她表示：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」也說兩人之前簽過婚後協議，要求劈腿者必須讓出房產，後來又簽了和解協議，但莊英杰不斷違約。而莊英杰對於安歆澐的指控暫未回應，不知真偽。

安歆澐和莊英杰過去曾上節目表示兩人床事「性福」，但男方性格太急，不喜歡前戲就直接上陣，讓女方抱怨自己像飛機杯，她還爆料莊英杰那話兒尺寸大，「兩隻手握不住」。今年6月又暗示另一半「體力300%非常驚人」，但「恩愛過程是演出來的」，偶而啪啪啪前後只花了5分鐘，當時她還幫老公解釋，時間短只是偶發事件，「他（莊英杰）在意的點是他也希望能滿足自己的老婆」。

