台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

北市衛生局今早突公布8確診者足跡，足跡一共12張，數量驚人，確診者足跡遍及國賓影城、高鐵左營至台北、好市多北投店、捷運六張犁站至大直站等，這些均為台北市個案，許多足跡是超商短暫停留。

衛生局指出，案23850是板橋保齡球館接觸者，在3月26日至4月1日的足跡均為松山區超商，停留時間不超過10分鐘。

要特別注意的有以下案例，都還在疫調中，尚未釐清感染源。案24396於3月25日至4月2日都在中山區麵店上班；案23772在3月24日至30日去過北投區、士林區多家超商、餐廳；案23848在3月27日去過國賓影城。

案23849也是不明感染源，3月27日搭高鐵左營到台北，之後幾天都位在北投區、士林區，包括好市多北投店、SOGO天母店等。案23980的足跡集中在北捷，往返六張犁站至大直站。

案24394則確定是接觸者，不過是被哪個確診者傳染還在調查中，3月29日搭國光客運京站至竹東，31日去過SOGO台北忠孝館。