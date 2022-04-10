基隆市今天新增28例確診個案，市府公布全市最新社區篩檢陽性率。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天新增28例確診個案，市府公布全市最新社區篩檢陽性率。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市新增28例確診個案，市府公布全市最新社區篩檢陽性率，市長林右昌表示，14天以來，平均陽性率為千分之4.64，每天變化都在穩定區間，昨天有下降趨勢，目前疫情狀況持續穩定控制中，至於愛心篩檢計畫，將於明天記者會公布成果。

全市社區篩檢站持續進行中，昨日總計計篩檢1492人，陽性率千分之3.35，今天早上篩檢741人。林右昌指出，從3月27日至4月9日社區篩檢站累計篩檢數為3萬6418人次，平均陽性率是千分之4.64，依曲線圖來看，現階段穩定控制在千分之4到6之間，昨天也有下降趨勢，顯示本市疫情持續穩健控制中，且朝向好的趨勢前進。

至於「全民防疫、愛心篩檢」計畫執行情形，林右昌說，統計至今天中午，專線服務電話總計收到39通快篩陽性通報，進一步PCR採檢後，陽性33例、陰性6例；確診案例中有23人在集中檢疫所，另10例因年紀較長或有心血管疾病等，目前收治醫院。

林右昌說，快篩試劑發放至昨天，通報專線服務延長至明天清晨6點，市府也預計於明日疫情記者會，初步報告計畫成果，至於是否增加投放量，也會一併說明。